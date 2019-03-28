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28 Mart 2019
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İstanbul’da tarihi eser operasyonu

Doğan Vatansever Doğan Vatansever

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İSTANBUL’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece’de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllık 

baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

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Doğan Vatansever
Doğan Vatanseverhttps://sonsoz.com.tr
1991 İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğretimimi İstanbul'da tamamladı. 2016 yılında Selçuk Üni​versitesi Radyo Tv Sinema bölümünden mezun oldu. Hâlihazırda Anadolu Üniversitesi Sinema Tv bölümünde yüksek lisans yapmakta. Çeşitli dergilerde sanat üzerine yazılar yazmakta. Şimdi Sonsöz Gazetesi'nde!!!

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