İstanbul’da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı

Ramazan EĞRİ- Müslüm SARIYAR – Gamze ŞİMŞEK-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)-SURİYE’den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul’da dilendirdikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken 21 çocuk kurtarıldı.

TÜRKİYE’YE YASADIŞI YOLLARLA GETİRİLDİLER

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalarda Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri çocukları İstanbul’da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar’daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

21 ÇOCUĞUN İFADESİNE BAŞVURULDU

Suriye’de bağlantıda oldukları kişiler vasıtasıyla çocukları kaçak yollarla getirtip dilendirdikleri belirlenen şebeke üyesi iki şüpheliye insan ticareti suçundan işlem yapıldı. Polis ekipleri, üzerinde kimlikleri bulunmayan çocukların göç idaresi aracılığıyla kimliklerine ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından 21 çocuk, Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Çocuklar için özel tasarlanmış kameralı odalarda pedagog ve avukat eşliğinde kurtarılan çocukların ifadeleri alındı.

PARA GETİRMEZLERSE DAYAK

Pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde çocukların, kendilerine kalacak yer sağlayan kişilere 100 ile 150 lira arasında para ödediklerini, parayı vermediklerinde ise dövüldüklerini söyledikleri öğrenildi. Ardından çocuklar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir yurda yerleştirildi. Çocukların sağlıksız koşullarda bir arada yaşadıkları bodrum katındaki harabe depo kameraya yansıdı.

Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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