İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

Yılmaz OKUR-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) – KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul’da polis denetimleri aralıksız sürüyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00’da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul’da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.

KONTROL NOKTASINDAN KAÇTI

İstanbul’da denetim yapılan noktalardan biri de Merter’de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)