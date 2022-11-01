İstanbul’da sis etkili oldu; bazı vapur seferleri iptal edildi

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Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM- Özgür EREN-İsa ALMAÇAYIR-Ozan URAL /İSTANBUL (DHA) İSTANBUL’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis nedeniyle bazı vapur ve motor seferleri de iptal edildi. Yaşanan iptaller nedeniyle motor seferleri önünde yoğunluk oluştu.

Şehir Hatları internet sitesinde “Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı’ nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir” denildi.

Öte yandan İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.(DHA)

