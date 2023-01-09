İstanbul’da sahte cinsel içerikli ürün imalathanesine baskın

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Melihcan ÇALIŞKAN – Emre Can URAN/İSTANBUL (DHA) SAHTE cinsel içerikli ürün üretiminin yapıldığı Eyüpsultan’teki bir adrese ve saklandıkları Fatih’teki bir depoya operasyon düzenlendi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte cinsel içerikli ürün üretiminin yapıldığı Eyüpsultan’daki imalathane ve ürünlerin saklandığı Fatih’teki depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskında Eyüpsultan’daki imalathanede bulunan İ.T gözaltına alındı. Yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen sahte ürün ile üretimde kullanılan teçhizata el konuldu. Şüphelinin satın alarak depoladığı hazır kalıp çikolatalarla, yurtdışından kaçak yollarla getirdiği maddeyi eriterek karıştırdığı, ürünleri dondurup, paketleyerek hazır hale getirdiği öğrenildi.

Şüpheli İ.T.’nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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