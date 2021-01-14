Ana Sayfa Video Haber İstanbul’da sağlık çalışanlarına aşı yapıldı
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İzzet NAZLI- Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'da Amik Ovası'nda yer alan Kırıkhan ilçesinde, aroması ve tadıyla bilinen Kırıkhan havucunun hasadı devam ederken, üreticiler yağışların...
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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Mustafa Duru'nun (3), fiziksel fonksiyonlarını güçlendirecek olan engelli yürüteci ve mikro...
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