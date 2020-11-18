İstanbul’da sağanak-1

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Fatih’te öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve dükkan önlerine sığındı.

Öğle saatlerinde Fatih’te etkili olan yağışa bazı vatandaşlar hazırlık yakalandı. Kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan önlerine sığındı.

