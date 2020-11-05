İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküdar’da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray’a koşarak gitti.

(FOTOĞRAFLI)