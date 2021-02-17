İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor//Eyüpsultan Fotoğraflar

İSTANBUL,(DHA)-Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin' diye...