İstanbul’da otelde boğularak öldürülen kadının oğlu: Annem yeni hayat kurmak istiyordu

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)- İSTANBUL Bayrampaşa’da kaldığı bir otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt’un (43), oğlu Can Bozkurt, annesinin yeni bir hayat kurmak için İstanbul’a gittiğini ancak yeni hayatın kendisine zindan olduğunu belirtti. Ferdane Kurt’un kardeşi Adem Kurt ise bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Bayrampaşa ilçesinin Muratpaşa Mahallesi’nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağladığını duyarak, odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü oda ve otelde inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polis ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. 3 yaşındaki çocuk koruma altına alınırken, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından Ferdane Kurt’un cenazesi memleketi Malatya’ya gönderildi.

Yaşamını yitiren Ferdane Kurt’un 17 yıl önce memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde evlendiği ve bu evliliğinden 3 çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Eşinin ölümünün ardından Ferdane Kurt, 4 yıl önce yeniden evlendi ve bu evliliğinden de bir çocuğu oldu. Ferdane Kurt, bir yıl önce eşinden ayrılarak çocukları ile yaşamaya başladı. Temizlik işlerinde çalışarak çocuklarına bakmaya başlayan Kurt, ekonomik sıkıntılar yaşayınca İstanbul’a taşınıp, burada çalışmaya karar verdi. En büyük oğlu Can Bozkurt’u memleketinde bırakarak bir yıl önce 3 çocuğu ile İstanbul’a giden Ferdane Kurt, yine temizlik işlerinde çalışmaya başladı. İki hafta önce babasının vefat etmesiyle Malatya’ya gelerek cenazeye katılan Ferdane Kurt, yeni bir hayat kurmak için çabaladığını ve işlerini yoluna koymasının ardından memlekette bıraktığı oğlunu da yanına alacağını söyleyerek yeniden İstanbul’a döndü.

‘BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

İstanbul’a gitmesinin ardından çalıştığı otelde cinayete kurban giden Ferdane Kurt’un, kardeşi Adem Kurt (22), ablasının ölümüyle şoke olduğunu belirterek, “Ferdane ablam en büyüğümüzdü, 4 kardeşiz biz. Nasıl oldu, bilmiyorum ama bu cinayet işlenmiş. Bunun peşini bırakmayacağız. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

”HAYAT KURMAK İÇİN İSTANBUL’A GİTTİ AMA O HAYAT ONLARA ZİNDAN OLDU’

Ferdane Kurt’un ilk kocasından olan oğlu Can Bozkurt (16), annesinin 2 hafta önce İstanbul’a gittiğini belirterek, “Annem kardeşimle yeni bir hayat kurmak için İstanbul’a gitti ama o hayat onlara zindan oldu. 2 haftadır kaldığı otelde nasıl bir kargaşa olabilir ki böyle bir cinayet işleniyor. Artık devletimizden yardım bekliyoruz, devletimizin bu olayı çözmesini istiyoruz. Artık bu kadın cinayetlerinin önüne geçilmesini istiyoruz. Bizim isteğimiz bu” dedi.

FOTOĞRAFLI