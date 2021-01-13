Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul’da otelde boğularak öldürülen kadının dramı / Ek Fotoğraf
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Van’da yılda 245 ton üretimin yapıldığı tesiste alabalık sağımı
Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yukarı Kaymaz Mahallesi'ndeki alabalık tesisinde alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. 30 yıldır hizmet...
Faal Derneği’nden Şiddetle Mücadele Projesi
Faal Derneği, dezavantajlı gruplara yönelik hem uluslararası hem yerel çalışmalar yapmayı planlayarak, farklılıklardan doğabilecek kültürel çatışmayı engelleme hedefiyle 2014 yılında Ankara’da kurulmuş bir gençlik derneğidir. Bugüne kadar dezavantajlı grupların sorunlarına farkındalık yaratmak, çözüm oluşturmak ve onları sosyal topluma dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen birçok projeye imza atmıştır. Avrupa’daki çeşitli organizasyonlarla birlikte ortaklaşa yürütülen ve birbirinden farklı konulara değinen bu projelerden biri de kadına yönelik şiddetle mücadele gayesiyle başlatılan ‘FLAVIE’ (Fight Loud Against Violence in Europe) projesidir.
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da
Pakistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey hazırlıkları ve Karaçi Başkonsolosluğu açılışını gerçekleştirmek üzere Pakistan’a geldi. FOTOĞRAFLI
87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TROPİK meyve türlerinin yetiştirilmesinde son yıllarda büyük gelişme sağlanan Antalya'da, şimdilerde ise kahve üretimine yönelik çalışmalar hız kazandı. İlk kez 1934...