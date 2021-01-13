İstanbul’da otelde boğularak öldürülen kadının dramı / Ek Fotoğraf

Faal Derneği, dezavantajlı gruplara yönelik hem uluslararası hem yerel çalışmalar yapmayı planlayarak, farklılıklardan doğabilecek kültürel çatışmayı engelleme hedefiyle 2014 yılında Ankara’da kurulmuş bir gençlik derneğidir. Bugüne kadar dezavantajlı grupların sorunlarına farkındalık yaratmak, çözüm oluşturmak ve onları sosyal topluma dahil etmek amacıyla gerçekleştirilen birçok projeye imza atmıştır. Avrupa’daki çeşitli organizasyonlarla birlikte ortaklaşa yürütülen ve birbirinden farklı konulara değinen bu projelerden biri de kadına yönelik şiddetle mücadele gayesiyle başlatılan ‘FLAVIE’ (Fight Loud Against Violence in Europe) projesidir.