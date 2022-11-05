İstanbul’da “Osmanlı’dan günümüze Kızılay tarihi resim sergisi” açıldı

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Türk Kızılay’ın savaşlardaki faaliyetleriyle günümüzdeki çalışmalarını da içeren karelerin yer aldığı serginin yanı sıra Kızılay faaliyetleri tanıtım eğitimi de gerçekleştirildi.İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların başarıya ulaşmalarındaki engelleri ortadan kaldırmak ve onların daha sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarına katkı sağlayan Kızılay’ın en büyük iş birlikçilerinden olduğunu söyledi.

Kızılay’ın faaliyetlerini tüm öğrencilere anlatarak onlarda sorumluluk bilincini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, Kızılay’ın afet örgütlenmesinden kan bağışına, uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede insanlığa hizmetleriyle dünyaya rol model olduğunu ifade etti. Kızılay İstanbul Şube Başkanı Kadem Ekşi de Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve bugüne kadar Türk Kızılay’ın depremler, afetler, seller, krizler, açlık ve yoksulluk kapsamında yurt içi ve yurt dışında 20’nin üzerinde destinasyonda çok önemli faaliyetleri sürdürdüğünü dile getirdi.

Ekşi, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin çocuğun her türlü kıyafet ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi. Kızılay Kadın Kolları İstanbul Başkanı Nilhan Kösen Ayan ise derneğin kadın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Türk insanının özellikle yardımlaşma kültüründe dünyaya örnek bir millet olduğunu ifade etti.

Kızılay Farkındalık Eğitimi verilen Kızılay müdür yardımcılarına katılım belgesi takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi. Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kızılay personeli ile çok sayıda davetli katıldı.