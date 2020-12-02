İstanbul’da operasyon; 230 kilo metamfetamin ele geçirildi

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA) İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul’da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen perşembe Büyükçekmece ve Esenyurt’ta 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 3’ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin, 60 gram jel halde metamfetamin, 15 kilo 4 gram kristal halde metamfetamin olmak üzere toplam 230 kilo 814 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden O.R. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti” suçundan cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında İstanbul’da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

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