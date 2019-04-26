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26 Nisan 2019
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İstanbul’da operasyon!

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İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin 112’si Kara Kuvvetleri, 29’u Hava Kuvvetleri, 50’si Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5’i ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapıyor.

Şüphelilerden 5’i albay, 7’si yarbay, 14’ü binbaşı, 33’ü yüzbaşı, 47’si üsteğmen, 2’si teğmen, 102’i ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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