İstanbul’da okullarda İstiklal Marşı okundu (1)

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK – İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) – MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla Maltepe ve Avcılar’da bulunan okullarda İstiklal Marşı okunarak göndere bayrak çekildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye genelinde tüm okullarda bugün saat 10.00’da İstiklal Marşı ve Bayrak töreni yapılacağını duyurdu. Maltepe’de bulunan Altayçeşme İlkokulu’nda saatler 10.00’u gösterdiğinde okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Törene Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve öğretmenler katıldı. Törenin ardından konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Bugün bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlığımızın talimatı gereği bütün Türkiye’de saat 10.00 itibariyle İstiklal Marşımızı söyleyip bayrağımızı göndere çektik. Etraftaki binalarda yaşayan insanlarımızdan da katılanlar oldu pek çok yerde. Temennimiz en kısa zamanda sevgili çocuklarımızla birlikte bu mekanlarda yine eskiden olduğu gibi İstiklal Marşı’mızı hep birlikte söyleyip bayrağımızı göndere çekerek derse başlayabilmek.” dedi.

EN KALABALIK İLKOKULDA DA OKUNDU

Avcılar’da da geçen eğitim yılında yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu konumundaki Yeşilkent Leyla Bayram İlkokulu’nda da saat 10.00’da İstiklal Marşı okunarak göndere Türk Bayrağı çekildi.

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