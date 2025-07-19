Avcılar'da bir apartmanda tek başına yaşayan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş (58), evinde cansız halde bulundu. Erdoğmuş'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi'nde 17 Temmuz'da 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan kimya öğretmeni Reyhan Erdoğmuş'a bir süredir ulaşamayan ablası karşı komşusundan yardım istedi. Komşusu Reyhan Erdoğmuş'un kapısını defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana sevk edildi. Görevliler de kapıyı açtıramayınca savcıya bilgi verildi. Savcının izniyle itfaiye görevlileri kapıyı zorlayarak açtı. İçeri giren ekipler, Reyhan Erdoğmuş'u yatağında cansız halde buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Erdoğmuş'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra Reyhan Erdoğmuş'un cenazesi memleketi Nevşehir'de toğrağa verildi.

Öte yandan, Reyhan Erdoğmuş'un ölmeden bir gece önce ablasına tansiyon problemi yaşadığını söylediği öğrenildi.