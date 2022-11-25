İstanbul’da ‘muhteşem cuma” izdihamı – 1

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İhsan DÖRTKARDEŞ – Melihcan ÇALIŞKAN – Kubilay ÖZEV /İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da bir çok alışveriş mağazasında “Muhteşem Cuma” indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

İstanbul’daki birçok AVM’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00’da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı. Bunlardan biri olan Bayrampaşa’daki AVM’deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın Kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.

(FOTOĞRAF)