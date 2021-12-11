İstanbul’da lodos etkili olmaya devam ediyor

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos,Kadıköy Caddebostan sahilde dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgaların etkisi ile sahildeki taşlar kıyıya vurdu.
Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana...
Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/ULAŞ, (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini...