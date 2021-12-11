İstanbul’da lodos etkili olmaya devam ediyor

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İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos,Kadıköy Caddebostan sahilde dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgaların etkisi ile sahildeki taşlar kıyıya vurdu. 

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