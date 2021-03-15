İstanbul’da “kuralsız” skuter kullananlar kazaya davetiye çıkarıyor

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL’da elektrikli skuter kullanım oranı oldukça arttı. Henüz düzenleme gelmeyen skuterler kazaya da davetiye çıkarıyor. İstanbul’da bir çok caddede ‘kuralsız’ skuter kullanımı kameralara yansıdı.

İstanbul’da son günlerde caddede, kaldırımda veya sahil yollarında elektrikli skuterler karşımıza çıkıyor. Son dönemde elektrikli skuterlerle seyahat edenlerin sayısı bir hayli artmış durumda. Ancak trafik kurallarını hiçe sayan bazı sürücüler, kazalara davetiye çıkarıyor. Elektrikli skuterlerde 18 yaş altı sürücüler, ekipmanı olmayanlar ve bir araca iki kişi binenler trafikte tehlike oluşturuyor. Ayrıca araçların bir yolu olmadığı için elektrikli skuterler genellikle araçların arasında ilerliyor. Araçların ilerlediği trafikte ters yönde elektrikli skuter kullananlar olduğu gibi, kaldırımda yayaların arasında kullananlar da var. Kurallara göre tek kişinin binmesi gereken skuterde iki kişinin seyahat ettiği görülüyor.

“YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

2 kişi bindikleri skuteri süren Burak Taha Tekin, “Evet bir tehlike atlattım ama rampadan dolayı. Bazen dikkatsizlik olabiliyor. Dışarı çıktığım zaman kullanıyorum. 2 kişi binmek yasak mı bilmiyorum ama biz fiyat bakımından dolayı tek kişi biniyoruz. Pahalı olmasın diye 1 tane kullanıyoruz. Kazalar artmış evet ama onlar muhtemelen yoldan giden insanlar. Ya da arabalarla iç içe giden insanlar. Bisiklet yolunu ya da kaldırımı kullansalar kazalar artmaz” dedi.

Beraber skutere bindiği arkadaşı Ahmet Furkan ise, “Korkuyorum çünkü şoförümüz bu arkadaş. Maalesef biniyoruz evet. Yasak olduğunu bilmiyorduk. Şimdi sizden öğrendik” diye konuştu.

“KALDIRIM TEHLİKE EVET AMA YETERİ KADAR BİSİKLET YOLU YOK”

Bisiklet yollarının azlığından dert yanan Samet Arslan, “Genelde yola çıkmamaya dikkat ediyorum ama çıkanları da görüyorum. Çok var. Sahil yollarında, E5 kenarlarında yolu kısaltmak için, toplu taşımadan kaçmak için kullanıyorlar. Ama bazen abartıyorlar. Ben kaldırımı kullanabildiğim kadar kullanıyorum. Kullanamadığım zaman da olabildiğince müsait bir yere bırakmaya çalışıyorum. Kaldırım tehlike evet ama bisiklet yolu yok. Şehrimizde yeteri kadar bisiklet yolu yok. Bisiklet yolu olsa en azından oradan değerlendireceğiz. Mecburen yola çıkmaktansa kaldırımda bekleye bekleye gitmek daha mantıklı”şeklinde konuştu.

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