İstanbul, tarih boyunca çağların kesiştiği, dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kültürler ve coğrafyalar arasında köprü vazifesi görürken, günümüzde diplomasi alanında da kritik bir merkez haline geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-İran çatışmaları ve Gazze’deki kriz gibi büyük uluslararası sorunların yaşandığı ortamda Türkiye, arabuluculuk rolüyle bu problemlerin çözümünde etkin bir aktör olarak öne çıkıyor.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye’de, İstanbul özellikle önemli diplomatik toplantılara kapılarını açtı.

Rusya-Ukrayna, Rusya-ABD, İran nükleer müzakereleri gibi kritik görüşmelerin yapıldığı İstanbul, 21-22 Haziran tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na da ev sahipliği yapacak.

Türkiye, İstanbul Arabuluculuk Konferansları ve ADF gibi etkinliklerle arabuluculuğun hem kurumsal hem pratik yönlerinin şekillenmesinde önemli bir rol üstleniyor.

2022 yılında düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, “Değişen Barış Ortamında Arabuluculuğa Dikkat Çekmek” temasıyla gerçekleşti.

Rusya ve Ukrayna, 2022’de İstanbul’da Masaya Oturdu

Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sonrası, 29 Mart 2022’de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde, Ukrayna tarafı Rusya’ya gelecekteki anlaşmanın temel ilkelerini sundu. Ancak savaşın devamı ve Buça’daki sivillere yönelik suçlamalar nedeniyle elde edilen ilerlemeler daha sonra sekteye uğradı.

Karadeniz Tahıl Girişimi İstanbul’da İmzalandı

Gıda krizine çözüm amacıyla Türkiye’nin öncülüğünde, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşması 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalandı. Bu girişim, küresel tahıl tedarikinde yaşanan sıkıntıları hafifletme noktasında önemli rol oynadı. Ancak savaşın tırmanması nedeniyle koridorun güvenliği daha sonra risk altına girdi.

ABD ve Rusya Diplomatik İlişkilerini İstanbul’da Görüştü

Rusya ile ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik görüşmeler için 27 Şubat ve 10 Nisan tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan toplantılarda diplomatik bankacılık işlemlerinin istikrarını sağlamaya yönelik mutabakat sağlandı.

İran Nükleer Görüşmeleri İstanbul’da Devam Ediyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya’nın temsilcileri, mayıs ayında İstanbul’da nükleer anlaşma görüşmelerini sürdürdü. Görüşmelerde yaptırımların kaldırılması ve diplomatik çözüm arayışları ele alındı.

Rusya-Ukrayna, 3 Yıl Aradan Sonra İstanbul’da Aynı Masada

2022’de başlayan savaşın ardından Türkiye, 2025 yılında da İstanbul’da iki ülke heyetlerini bir araya getirmeyi başardı. Mayıs ayında yapılan müzakerelerde esir takası ve ateşkes görüşmeleri gündeme geldi. 25 Mayıs’ta tamamlanan esir takasının ardından, haziran ayında yapılan görüşmelerde de hasta ve genç askerlerin değişimi konusunda anlaşma sağlandı.

İstanbul, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak

21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Türkiye, bu toplantının dönem başkanlığını üstlenirken, geçmişte 1976, 1991 ve 2004 yıllarında da İİT toplantılarını İstanbul’da gerçekleştirmişti.