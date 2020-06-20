Ana Sayfa Video Haber İstanbul’da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
İstanbul’da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı
YazarEditör
-
2
0
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Başkent’in caddeleri rengarenk
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanını çiçeklerle süslüyor. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu Havaalanı Yolu ve Gar Kavşağı başta olmak üzere büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler, bulvar ve caddelere dikiliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden sokağa çıkan vatandaşlar rengarenk yollarda seyahat etmeye başladı.
Nikah salonlarında Kovid-19 tedbirleri
Altındağ Belediyesi evlendirme tesisleri, alınan hijyen önlemleriyle birlikte, kapılarını yeniden açtı.
Eski Bakan ve Başmüzakereci Bozkır, BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevine seçildiğini açıkladı.
LGS öncesi stres azaltmak için nefes egzersizi önerisi
Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi öğrencilere stres azaltmak için nefes egzersizi önerisinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Sınav yerine erken gelip, sakin bir ortamda hafif tempoda 5 dakika yürüyün” dedi. Saçaklı, öğrencilerin uygulayabileceği stres azaltan diyafram nefes egzersizi hakkında bilgi verdi.