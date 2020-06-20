Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanını çiçeklerle süslüyor. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu Havaalanı Yolu ve Gar Kavşağı başta olmak üzere büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler, bulvar ve caddelere dikiliyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden sokağa çıkan vatandaşlar rengarenk yollarda seyahat etmeye başladı.