İstanbul’da köprüler yeşil renklerle aydınlatıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLAY Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.

İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renge büründü.

(FOTOĞRAF)