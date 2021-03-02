İstanbul’da köprüler yeşil renklerle aydınlatıldı

Her baş ağrısının beyin kanaması belirtisi olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Zeki Şekerci, "Ancak AVM veya anevrizmaya bağlı beyin kanamaları ani şiddetli ve dayanılmaz baş ağrısına neden olabilir ve buna bulantı, kusma, ense sertliği eşlik edebilir" dedi. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması uyarısında bulunan Şekerci, "Bu tür kanamaların yüzde 50’ye yakını hayati tehlikenin eşlik ettiği, hemipleji, hemiparezi dediğimiz vücudun bir tarafını tutan kalıcı veya geçici güç kaybı sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.