İstanbul’da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatinin başlamasının ardından da bazı noktalarda trafik yoğunluğu devam etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 21.00 öncesinde akşam saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar çıktı. Kısıtlama saati yaklaştıkça trafik yoğunluğu aşağı doğru düşüşe geçmesine rağmen, kısıtlamanın başladığı saat 21.00’de yoğunluk yüzde 40 olarak görüldü. Saat 21.30’da yüzde 30’a gerileyen trafik yoğunluğu, kısıtlamanın başlamasından 1 saat geçmesine rağmen halen yüzde 13 olarak görülüyor.

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