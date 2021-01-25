İstanbul’da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu

Ozan URAL-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL’da gün boyu etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 78’e ulaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’de kent genelinde yoğunluk yüzde 30 olarak görüldü. 21.30’da ise yoğunluk yüzde 20’ye kadar geriledi. Özellikle köprü katılımları ile D 100 Bahçelievler’de kısıtlama saatinin başlamasından sonra da sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu yakasına gidişte trafik yoğunluğu hale sürüyor.
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