İstanbul’da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu (3)

Ersan SAN – Serdar ALTINTEPE – Murat DELİKLİTAŞ – Ramazan EĞRİ – Kubilay ÖZEV – İdris TİFTİKCİ – Murat KORKMAZ – Cemil ÖZDEMİR – Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL(DHA) – İSTANBUL’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00’de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 80’e çıktı.

Çağlayan’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Haliç Köprüsü yönünde, Kadıköy Göztepe D-100, Cevizlibağ D yüz Avcılar yönünde, TEM Mahmutbey Gişeleri Edirne yönünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafik saat 19.00 itibariyle yavaş yavaş düşüşe geçti. Saat 19.30 itibariyle yüzde trafik yüzde 76 olarak seyrediyor.

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