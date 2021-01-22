İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu(2)

Serdar ALTINTEPE – Cengiz ÇOBAN – Hasan YILDIRIM – Vedat BAYRAKTAR – Ali Kerem BENGİ – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA) – İSTANBUL’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 78’e çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00’da başlayacak. Pazartesi saat 05.00’da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.35 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı.

Bahçelievler, Maltepe ve Kadıköy D 100 Karayolu’nda her iki yönde de trafik durma noktasına geldi.

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