İstanbul’da karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor 

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise birçok ilçede etkili oldu. Araçların üstü tamamen beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri ise yollarda buzlanma riskine karşı ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü İstanbul’da, dün akşam yağmaya başlayan kar etkili oldu. Beşiktaş Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri ise dün akşam 22.00’den beri cadde ve sokak aralarındaki karları temizleyerek, tuzlama çalışması yapıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Vatandaşlarımızın Beşiktaş’ta olumsuzluk yaşamaması için alanında uzman ekiplerimiz sahada hazır. Tüm önlemler alındı. Komşularımız taleplerini iletmek ve anında hizmet alabilmek için çözüm merkezimizi 7 gün 24 saat arayabilirler” dedi.

“TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Süleyman Özel ise meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıları nedeniyle tüm tedbirleri aldıklarını söyleyerek, “45 araç, 15 iş makinesiyle dün gece 22.00’den beri çalışıyoruz. 23 mahallemizde bütün ekipler koordineli bir şekilde karla mücadele için görev başında. Her mahallede iki ekip bekliyor. 24 saat 300 personelle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLDUĞU İÇİN DAHA RAHAT ÇALIŞIYORUZ”

Kar küreme araçlarının sokak aralarındaki yollarda bulunan karı temizleyip, don riskine karşı tuzlama yaptığını belirten Özel, “Araç kullanacaklar için sokakları trafiğe açıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için daha rahat çalışıyoruz. Vatandaşlar özellikle yarın sabah don ihtimaline karşı kaldırımda yürürken dikkat etsin. Hedefimiz, yarın sabah için cadde, sokak ve kaldırımları tamamen temizlemek” diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARI DA UNUTULMADI

İstanbul’da kar yağışı ile iyice soğuyan havada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bulmakta zorlandı. Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ilçenin belli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.