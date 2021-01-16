İstanbul’da kar yağışı; Sarıyer’de çocuklar kar topu oynadı

Alper KORKMAZ – Murat DELİKLİTAŞ – Hasan YILDIRIM – Savaş ATAK – İstanbul DHA – İSTANBUL’da kar yağışı tekrar başladı. Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi kentin batısındaki ilçeler kısa sürede beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer’de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kentin batısındaki Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi ilçeler kısa sürede beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer’de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul’da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

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