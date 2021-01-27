İstanbul’da kar yağışı gece de etkili oldu

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyut’ta etkisini gösteriyor.

İstanbul’da gün boyu bazı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı akşam saatlerinde durdu. Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece’de kar yağışı tekrar yağmaya başladı.

(FOTOĞRAF)