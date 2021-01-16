İstanbul’da kar yağışı; Çatalca’da beyaz örtü (1)

Savaş ATAK – İstanbul DHA – İSTANBUL’da kar yağışı tekrar başladı. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul’da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

