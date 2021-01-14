İstanbul’da kar hazırlığı başladı // Ek fotoğraflar

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Sokakta bitkin halde bulunan Boncuk, 8 ayda sağlığına kavuştu
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sokakta bitkin halde bulunduktan sonra Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan Boncuk isimli köpek, sağlığına kavuştu. Lüleburgaz'da yaklaşık 8 ay önce...
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