İstanbul’da “Kademeli Mesai” başladı

İlkay DİKİCİ – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında İstanbul’daki kamu kuruluşlarında uygulanan kademeli mesai saatlerinde yeni düzenleme bugün itibariyle hayata geçirildi. İstanbul’da koronavirüsle mücadele kapsamında kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlenmişti. Yeni mesai uygulaması bugün uygulanmaya başladı. Bazı vatandaşlar bu uygulamayı desteklerken, bazı vatandaşlar da özel sektörde de uygulanması gerektiğini belirtti. Cevizlibağ’da bulunan metrobüs ve metroyu kullanan vatandaşların, maske kurallarına uydukları görüldü.

DESTEKLEYEN DE VAR DESTEKLEMEYEN DE

Bir vatandaş kademeli mesaideki yeni uygulamaya ilişkin, “Pek etkisi olacağını düşünmüyorum. Özel sektörde uygulanmıyor. Metrobüs öncesine göre daha kalabalıktı. O şekilde mesaiyi ya herkese uygulasınlar ya da kaldırsınlar. Dün akşam eve giderken çok zorlandım trafik çok yoğundu” dedi.

“SAĞLIK AÇISINDAN DAHA İYİ OLUR”

İmdat Dolu ise, “Trafiği rahatlatır. Sağlık açısından daha iyi olur. Metrobüsler zaten tıklım tıklım. Normal trafik akışı da çok rahat. Normalde yarım saatte gelemediğim yolu 10 dakikada geldim” diye konuştu. Havva İnce ise “Sağlığımız için güzel olur. Metrobüsler, tramvaylar bayağı bir kalabalık oluyor. Doğru yapıyorlar ama bizim insanımız bilmiyor” dedi. Mustafa Yılmaz, “Metrobüsler biraz rahatlamış bu konuda. Şu an boş bir metrobüsle geldik. Arkamızdaki de aynı boştu. Akşam saatlerinde biraz yoğunluk olabilir ama idare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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