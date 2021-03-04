İstanbul’da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı 

İSTANBUL DHA- İSTANBUL’da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören ve Arnavutköy’de 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 259 bin 800 adet satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 234 kilogram kaçak tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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