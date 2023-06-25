Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) – ESENYURT’ta kaçak göçmenleri yurtdışına yasadışı yollarla çıkaran bir kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Esenyurt’ta durdurulan araçtan çıkan 14 kaçak göçmen geri gönderme merkezine teslim edilirken aracın şoförü ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Göçmen Kaçakçılığı suçuyla mücadele kapsamında 18 Haziran Pazar günü bir aracın İstanbul’dan sınırdaki illere kaçak göçmenlerin sevkini sağladığını tespit etti. Yapılan takip sonucu araç Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içinden farklı uyruklarda 14 kaçak göçmen çıktı. Araç şoförü O.G. gözaltına alındı. Araç içerisinde bulunan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Araçta yapılan incelemelerde 10 adet uyku tulumu da ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin yurtdışına yasadışı yollarla çıkmak için kaçakçılarla anlaştıkları ve sınır illerine ulaşmak için O.G. isimli kişiye yönlendirildikleri tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında toplam 80 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. Mahkemeye sevk edilen O.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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