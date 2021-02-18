Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu’nda araçlar adım adım ilerledi.
İstanbul’u günlerdir etkisi altına alan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. Akşam iş çıkış saatlerinde Maltepe ve Cevizlibağ D-100 Karayolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.25 sıralarında yoğunluk yüzde 63’e ulaştı.
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu
Ramazan EĞRİ-İdris TİFTİKCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe ve Cevizlibağ D 100 Karayolu’nda araçlar adım adım ilerledi.