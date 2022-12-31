İstanbul’da helikopterli yılbaşı denetimi

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Sevda SARIKAYA- Feridun AÇIKGÖZ- İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan denetim yaptı.

Maslak Kışlası’ndan hareket eden jandarma helikopteri, Uskumruköy, Riva ve 16 farklı nokta üzerinde uçuş gerçekleştirerek havadan yılbaşı denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerin plakaları helikopter kamerasıyla tespit edilip karadaki ekiplere bildirildi. Trafikte ihlal yapan sürücüler karadaki ekipler tarafından durdurularak ceza kesildi. Vatandaşların güvenliği için helikopterli denetimin gün boyu sürdüreceği kaydedildi.

(FOTOĞRAF)



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