İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7...