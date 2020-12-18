İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

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Diyarbakır’da kent estetiğini bozan metruk yapılar yıkılıyor
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki vatandaşların yoğun şikayeti üzerine hızlandırılan metruk yapıların yıkımı devam ediyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem kent estetiğini bozmaları...
Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7...
Başakşehir Belediyesi’nden İBB açıklaması: Merkezimize hukuksuz işgale son verdik
İSTANBUL (DHA) – İBB’ye bağlı zabıta ekipleri meclis kararıyla 12 Mart’ta Başakşehir Belediyesine tahsis edilen Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dün giderek binayı iddiaya göre...
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nilgün Özkurt'un (47) kızı Gizem Özkurt'a (26) düşük olan bağışıklığının güçlenmesi için yapmaya başladığı kozalak reçeli, KOSGEB’den aldığı destekle açtığı işletmeyle...