İstanbul’da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı

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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) İstanbul’da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Gökyüzünde oluşan kızıllık görsel şölen oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile görüntülenen kızıllık kartpostallık görüntüler sundu.

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