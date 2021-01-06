İstanbul’da gasp yaptı, kiraladığı araçla Sakarya’ya dönünce yakalandı

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinden kiraladığı araçla İstanbul’a giderek gasp olayına karışan Murat A., tekrar döndüğü ilçede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karasu ilçesindeki bir oto kiralama firmasından kiraladığı araç ile İstanbul’a giden Murat A., iddiaya göre gasp olayına karıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu Murat A.’nın aynı araçla tekrar Karasu’ya döndüğü tespit edildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından ekipler, Karasu Üçyol mevkiinde trafiği yavaşlatarak Murat A.’nın kullandığı aracı durdurdu. Gözaltına alınan Murat A., Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Murat A.’nın, İstanbul’dan gelen ekiplere teslim edileceği öğrenildi.

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