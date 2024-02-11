Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı soruşturmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu
İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 3’ü kadın 7 kişilik şebeke polis tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA Ajansı
Yorumlar
Trend Haberler
Muş'taki silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hakkında şok iddia: 15 milyon TL dolandırıp Bali’ye kaçtı
Ankara'daki kadın cinayeti protesto edildi
Haymana Termal Turizmde Merkez Oluyor: Açılışta Semicenk Konseri Var
Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’den Çifte Madalya Sevinci
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco İlk Antrenmanına Çıktı