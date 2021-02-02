İstanbul’da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 

UZMAN Klinik Psikolog Ceren Kaya, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde 52 arttığını belirterek, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek için uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi ve egzersiz yapılması önerisinde bulundu.