İstanbul’da evsizlerin en zor gecesi

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Buğra AKAY / İstanbul DHA – İSTANBUL’un Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih gibi ilçelerinde gidecek yerleri olmadığı için sokaklarda kalanlar, eksi 1 derecede sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlularında altlarına açtıkları kartonlar ve üzerlerine örttükleri battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla gece saatlerinde termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi. Durum böyle olunca İstanbul’daki evsizler en zor gecesini geçirdi.

Gidecek bir yeri olmayan geceleri köprü altları, banklarda yatan evsizler, sıcaklığın sıfır derecenin altına indiği soğuk havaya rağmen bazen bir kartonun üzerinde bazen ise buldukları bir battaniyeye sarılarak uyudukları görüldü. Fatih’te bir kişi köprü altında kalırken, bir kişinin de yanında yatan köpekle beraber bir iş yerinin önünde battaniyeye sarılarak uyudu. Eminönü’nde bir evsiz iskelenin hemen dibinde battaniyeye sarılı halde uyurken başka bir evsiz de elinde kartonla yatmak için yer aradı.

(FOTOĞRAF)