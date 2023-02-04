İstanbul’da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine 241 bin lira ceza

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Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine toplam 241 bin 956 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı boyunca kaçak göçmenlerin kaldıkları tespit edilen Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 11 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı. Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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