İstanbul’da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya’da toprağa verildi

Günde 100 miligram C vitamini tüketiminin mide kanseri riskini yüzde 26 oranında düşürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Kivi, çilek, turunçgiller, brokoli, lahana, domates ve biber C vitamininden oldukça zengindir. Bir tatlı kırmızı biberde 95 miligram C vitamini var" dedi.