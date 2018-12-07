İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP ile CHP mücadelesi devam ediyor. AKP’nin adayı bütün iç çekişmelerine rağmen Sayın Binali Yıldırım olacağı anlaşılıyor.

Sayın Yıldırım her kapıyı açan anahtar gibi! İtaatkâr. ‘’Bin Ali’’ diyorlar biniyor. ‘’İn Ali’’ diyorlar iniyor.

AKP zor durumda olduğu için tanınmış bir sima düşünülüyor. Sayın Erdoğan İstanbul’u yaşanmaz hale getiren icraatlarını perdelemek için en güvenilen, söz dinleyen ve her görevi kabul eden Binali Yıldırım’ı gösteriyor. Çünkü Sayın Erdoğan hiçbir zaman İstanbul Belediye uygulamalarının üstünde elini çekmedi! Belli ki daha da etkili olmak istiyor. Bunun için de her sözünü harfiyen yerine getiren Yıldırımı istiyor.

Peki CHP ne yapıyor? Adayları var. İsimler var her gün medyada isimler söylenip yorumlanıyor. Şimdiye kadar Gürsel Tekin’den başka sahaya inen de yok. Ama laf, söz çok.

Şimdilerde bir Ekrem İmamoğlu sözü dolaşmaya başladı. O da bu görev için bir çaba içinde değil. Anket şirketlerinin bütün anketlerinde saha da olduğu için Gürsel Tekin çıkıyor.

Diğer adaylar meydana çıkmıyor. Herkes CHP Genel Merkezi’ne gözünü dikmiş icazet peşinde. Çünkü önseçim yok. CHP’li Ali Özcan Cumhuriyet Gazetesi’ne ve HALK TV’de açıkça ‘’ seçim kazanmanın yolu önseçimden geçer diyor.’’ ‘’Öyle sağdan soldan devşirme ve ünlü- şanlı adamlarla bu iş olmaz’’ diyor.

Kendileri ortaya çıkmasa da suflörleriyle isimlerini fısıldatanları mı dersiniz? Bilmem ne konaklarında icazet peşinde koşanları mı dersiniz? Ortalık toz duman! Yine de AKP ve MHP’den farklı olarak bir tek kişi ‘sinsen’’ demiyor, diyemiyor. Çünkü kurullar öyle de böyle de olsa çalışıyor.

Kurullar çalışıyor mu çalışmıyor mu bakacağız ama İstanbul’da bir adam çok çalışıyor! Gürsel Tekin’in ‘’ayağında demir çarık, elinde demir asa’’ İstanbul’u mahalle mahalle geziyor. Hem de en çok AKP’nin oy aldığı mahalle ve semtleri.

Esenler, Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Ümraniye, Üsküdar gibi daha sayamadığımız AKP kalesi ilçelerde ayak izi olan CHP’li tek aday.

İstanbul’da aday çok. Hepsinin de emeği, çabası ve partiye bağlılıkları konusunda hiçbir kuşku yok. Ancak; önceki seçimlerde olduğu gibi gelecek yerel seçimde de dışardan, yukardan, belli odakların telkin ve yönlendirmesinden uzak; örgütün yüksek moralle çalışması ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılabilir.

CHP seçmeni ve Örgütünün desteği ve çabası ile Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu – Gürsel Tekin ikilisi 2009’te seçim kazanmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye Genel Başkan, Gürsel Tekin’in de bu sonuçta payı büyük olduğu için sonraki süreçte Parti’de önemli görevler aldı. Halen de İstanbul Milletvekilidir.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Tekin’in gayretini, İstanbul’u nasıl tanıdığının en iyi tanığıdır. Ortamlarda da Tekin’in gayretlerinin, çalışmasının farkında olduğunu her zaman övgüyle bahsetmektedir.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mustafa Sarıgül’ün isteklerini maksimize etmesinin önü Gürsel Tekin’in aday adaylığı ile kısmen kesilmişti.

Adaylığını ‘’CHP Sarıgül’e mahkûm ve mecbur değildir’’ çıkışı üzerine inşa ederek Sarıgül’ün bütün İstanbul’u dizayn etmesinin önünü kesmişti.

Bu örnekler de bize göstermektedir ki; CHP’liler yeniden işaretli, icazetli adaylar istemiyor. Hâkim denetiminde ön seçim ile belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçmek istiyor. Partililer sandıkta yarışmak istiyor ama bir türlü Genel Merkez örgüte bu olanağı tanımıyor.

Bütün bunlara rağmen 5 yıldır biteviye gece gündüz İstanbul için çalışan, ‘’İstanbul sevdamdır’’ diyen, bu konuda yazı ve kitap yazan, Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı ve halen milletvekilliği yapan, İstanbul’da AKP’nin elinde bulunan ilçelerinde bile karşılığı olan, Türkiye ve İstanbul ölçeğinde tanınan, bilinen HDP ve muhafazakâr seçmenden de oy alabilecek olan, bütün anketlerde en önde çıkan sayın Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na en yakın aday adayıdır. İstanbul seçimi Gürsel Tekin rüzgarı ile alınacağı anlaşılıyor…