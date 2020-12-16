İstanbul’da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Başkent’te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde 1 milyon 286 bin metre hattın ve 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı. ASKİ ekipleri ilk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı ilçelerinde hat ve ızgara temizlik çalışmalarına başladı.