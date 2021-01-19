İstanbul’da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı

Soner HASIRCIOĞLU – İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan’da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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