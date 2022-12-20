İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu: 11 gözaltı

- Reklam -

Derya EVREN / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da DEAŞ, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ilçede 11 farklı adrese yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden DEAŞ, El Kaide, HTŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bu örgütlerle ve örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantısı olan bazı kişilerin, günümüz itibariyle de örgüte yakın kişilerle iletişim halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyen polis, 7 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.