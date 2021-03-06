İstanbul’da beş ilçede asayiş denetimi

Ali Çağlar Tınbek/ İstanbul DHA İstanbul’da dün beş ilçede huzur ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, haklarında arama kararı olan 4 kişi yakalanırken, bir kişiye idari ceza ve 2 kişiye ise trafik cezası kesildi. Denetimlerde uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri dün Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa’da asayiş denetimi yaptı.

Polis ekipleri, bin 259 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Ekipler denetimlerde 46.3 gram skunk, 21.14 gram bonzai, 3.8 gram taş kokain, 3.5 gram marijuana, 2.52 gram kubar olmak üzere uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ve 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı. Denetimlerde, bir kişiye idari ceza ve 2 kişiye ise trafik cezası kesildi.

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